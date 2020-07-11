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В Египте десять человек спасали утопающего и утонули 

Lenta.ru и ещё 13 10 часов назад
11 человек утонули на пляже в Египте
Фото: Unsplash
У побережья Александрии на севере Египте утонули десять человек, пытавшиеся спасти утопающего в море мальчика. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на центральную туристическую администрацию города.
ЧП произошло на скалистом пляже, который известен сильными волнами. Оказавшийся в воде мальчик начал испытывать трудности и тонуть. Ему на помощь бросился мужчина и также начал тонуть. Вслед за ним в море прыгнули еще девять человек.
В результате погибли 11 человек — мальчик и все десять пытавшихся помочь ему граждан. Связывает ли их что-нибудь между собой, неизвестно. Сотрудники экстренных служб обнаружили шесть тел, поиски продолжаются.
Как отмечает The Telegraph, летом александрийские пляжи, расположенные на побережье Средиземного моря, очень популярны среди отдыхающих, однако сейчас закрыты из-за пандемии коронавируса. Погибшие пришли туда рано утром, чтобы избежать внимания со стороны полиции.
Также сообщается, что пляж, на котором произошло ЧП, давно известен как опасный — из-за сильного течения, пенистых вод и скалистого берега. Местные политики неоднократно призывали закрыть его для отдыхающих.
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Происшествия , Daily Telegraph , Египет
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