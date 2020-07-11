11 человек утонули на пляже в Египте

Власти Египта сообщили о гибели 11 человек. Они утонули на закрытом пляже в Александрии.

Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребёнка, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее пляж был закрыт в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Местные жители прозвали его «пляжем смерти». Такое название было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов . Им удалось извлечь из воды уже шесть тел. Продолжаются поиски остальных.

Граждане решили купаться в такое раннее время, так как старались не попасться патрулям, круглосуточно запрещающим купание во исполнение указаний властей, — подчеркнули в правоохранительных органах.

На данный момент в Египте разрешили лишь внутренний туризм. Таким образом власти намерены отработать антивирусные протоколы. Министр туризма Халед аль-Анани заявил, что въезд иностранных гостей будет разрешён при безупречном выполнении отелями всех санитарных требований и после снижения темпов распространения коронавируса.