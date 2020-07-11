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В Александрии на закрытом пляже одновременно утонули 11 человек 

News.ru и ещё 7 3 часа назад
11 человек утонули на пляже в Египте
Фото: Unsplash
Власти Египта сообщили о гибели 11 человек. Они утонули на закрытом пляже в Александрии.
Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребёнка, — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее пляж был закрыт в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Местные жители прозвали его «пляжем смерти». Такое название было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им удалось извлечь из воды уже шесть тел. Продолжаются поиски остальных.
Граждане решили купаться в такое раннее время, так как старались не попасться патрулям, круглосуточно запрещающим купание во исполнение указаний властей, — подчеркнули в правоохранительных органах.
На данный момент в Египте разрешили лишь внутренний туризм. Таким образом власти намерены отработать антивирусные протоколы. Министр туризма Халед аль-Анани заявил, что въезд иностранных гостей будет разрешён при безупречном выполнении отелями всех санитарных требований и после снижения темпов распространения коронавируса.
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Комментарии
Происшествия , МВД , РИА Новости , Египет
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