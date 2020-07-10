Сотрудницу банка осудили за кражу почти полмиллиарда

Пресненский суд Москвы приговорил бывшую сотрудницу банка, которая похитила вклады клиентов кредитного учреждения на сумму около 420 миллионов рублей, сообщают на сайте Генеральной прокуратуры РФ сотрудники надзорного ведомства. Ближайшие шесть лет 29-летняя девушка проведет в местах не столь отдаленных.

Речь идет о бывшем руководителе кредитно-кассового офиса одного из банков Дарье Южаковой. В суде было установлено, что девушка действовала не одна: она являлась членом организованной преступной группы. Она принимала от клиентов вклады, но до кассы деньги не доходили. Южакова похищала их. Таким образом она обманула 457 человек на общую сумму около 420 миллионов рублей.