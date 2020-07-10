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Сотрудницу банка осудили за кражу почти полмиллиарда рублей 

Павел Тиунов и ещё 5 7 минут назад
Сотрудницу банка осудили за кражу почти полмиллиарда
Фото: РИА Новости
Пресненский суд Москвы приговорил бывшую сотрудницу банка, которая похитила вклады клиентов кредитного учреждения на сумму около 420 миллионов рублей, сообщают на сайтеГенеральной прокуратуры РФ сотрудники надзорного ведомства. Ближайшие шесть лет 29-летняя девушка проведет в местах не столь отдаленных.
Речь идет о бывшем руководителе кредитно-кассового офиса одного из банков Дарье Южаковой. В суде было установлено, что девушка действовала не одна: она являлась членом организованной преступной группы. Она принимала от клиентов вклады, но до кассы деньги не доходили. Южакова похищала их. Таким образом она обманула 457 человек на общую сумму около 420 миллионов рублей.
После заведения на нее уголовного дела обвиняемая покинула пределы РФ. Впоследствии ее объявили в розыск. В 2018 году она была задержана и экстрадирована на родину. На днях Пресненский районный суд признал ее виновной в инкриминируемых ей преступлениях и отправил на 6 лет в колонию общего режима.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Москва
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