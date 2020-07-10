Россиянин устроил стрельбу на проводах в армию

Сотрудники Росгвардии и полиции задержали жителя Мордовии, отметившего проводы друга в армию стрельбой из автомата Калашникова, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.
Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись проводов со стрельбой из окна машины в воздух в Краснослободском районе Мордовии.
"Правоохранителями были установлены личности и местонахождение лиц, причастных к данному факту. У владельца оружия был обнаружен и изъят охолощенный автомат Калашникова модели СХ-АК12. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что накануне вечером он с друзьями отмечал проводы своего друга в армию. В отношении него был составлен административный протокол", — сообщает управление Росгвардии.