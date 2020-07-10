Россиянин устроил стрельбу на проводах в армию

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Сотрудники Росгвардии и полиции задержали жителя Мордовии , отметившего проводы друга в армию стрельбой из автомата Калашникова, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись проводов со стрельбой из окна машины в воздух в Краснослободском районе Мордовии.