Появилось видео с места убийства 100-летнего ветерана 

В Сети появилось видео осмотра места убийства 100-летнего ветерана из Башкортостана, которого злоумышленники пытали, заставляя сказать, где пенсионер хранил сбережения, сообщает РЕН ТВ

На записи запечатлена работа правоохранительных органов. Во дворе у дома были найдены осколки разбитого стекла. Внутри, где разыгралась трагедия, разбросаны вещи, на полу видны следы крови.

Тело ветерана Великой Отечественной войны, которому было 100 лет, как сообщал «Рамблер», было обнаружено 9 июля в его собственном доме в селе Леузе Кигинского района республики Башкортостан. По версии следствия, неизвестные проникли в комнату, где спал пожилой человек, связали его, избили, требуя отдать им все накопления, а затем проломили ему голову. Погибшего обнаружила его соседка.

По факту убийства было заведено уголовное дело. Для раскрытия резонансного преступления была сформирована группа из числа следователей по особо важным делам, экспертов-криминалистов и опытных оперативников. Злоумышленников ищут.