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Появилось видео с места убийства 100-летнего ветерана 

Павел Тиунов 10 минут назад
В Сети появилось видео осмотра места убийства 100-летнего ветерана из Башкортостана, которого злоумышленники пытали, заставляя сказать, где пенсионер хранил сбережения, сообщает РЕН ТВ.
На записи запечатлена работа правоохранительных органов. Во дворе у дома были найдены осколки разбитого стекла. Внутри, где разыгралась трагедия, разбросаны вещи, на полу видны следы крови.
100-летнего ветерана ВОВ убили в собственном доме
Тело ветерана Великой Отечественной войны, которому было 100 лет, как сообщал «Рамблер», было обнаружено 9 июля в его собственном доме в селе Леузе Кигинского района республики Башкортостан. По версии следствия, неизвестные проникли в комнату, где спал пожилой человек, связали его, избили, требуя отдать им все накопления, а затем проломили ему голову. Погибшего обнаружила его соседка.
По факту убийства было заведено уголовное дело. Для раскрытия резонансного преступления была сформирована группа из числа следователей по особо важным делам, экспертов-криминалистов и опытных оперативников. Злоумышленников ищут.
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Происшествия , Видео , Башкортостан
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