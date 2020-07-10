В Подмосковье ребенок выпал из окна

В четверг, 9 июля, под окнами многоэтажного жилого дома в Балашихе нашли тело восьмилетнего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Следователи инциировали проверку.

«По предварительным данным, мальчик находился в квартире совместно с родителями и играл в своей комнате. Пока родители находились на кухне, ребенок вышел на балкон, где забрался на подоконник открытого окна и выпал наружу. Квартира, в которой он проживал, располагалась на 14-м этаже», — рассказала собеседница агентства.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Как отметила Ольга Врадий, с начала весенне-летнего сезона 2020 года в Подмосковье зарегистрировали не менее 18 случаев выпадения детей из окон, чаще всего через москитные сетки, а также не менее 12 случаев утопления детей в различных водоемах.