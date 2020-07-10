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Ребенок в городском округе Балашиха погиб после падения из окна 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
В Подмосковье ребенок выпал из окна
Фото: depositphotos.com
Следственный комитет (СК) России выясняет обстоятельства смерти ребенка в результате падения из окна в городском округе Балашиха, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий.
В четверг, 9 июля, под окнами многоэтажного жилого дома в Балашихе нашли тело восьмилетнего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. Следователи инциировали проверку.
«По предварительным данным, мальчик находился в квартире совместно с родителями и играл в своей комнате. Пока родители находились на кухне, ребенок вышел на балкон, где забрался на подоконник открытого окна и выпал наружу. Квартира, в которой он проживал, располагалась на 14-м этаже», — рассказала собеседница агентства.
Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Как отметила Ольга Врадий, с начала весенне-летнего сезона 2020 года в Подмосковье зарегистрировали не менее 18 случаев выпадения детей из окон, чаще всего через москитные сетки, а также не менее 12 случаев утопления детей в различных водоемах.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Ольга Врадий , СКР , АГН "Москва" , Балашиха
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