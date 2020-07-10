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Источник: в Москве неизвестные «заминировали» высотку МИД России 

ТАСС 10 часов назад
В Москве «заминировали» МИД
Фото: РИА Новости
Неизвестные сообщили о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Министерства иностранных дел РФ в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Специалисты проверяют сообщение о "минировании" здания по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, где находится здание МИД", — рассказал собеседник агентства.
Очередная волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".
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Происшествия , ФСБ , МИД , Москва
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