Адвокат объяснил, почему Фургал не мог убивать

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не мог пойти на убийство, так как был врачом и давал клятву Гиппократа, заявил его адвокат Борис Кожемякин.
"Деятельность доктора не совместима с противоправным лишением жизни", — сказал он.
Юрист добавил, что в деле подзащитного нет политических мотивов.
Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Фургала.
Его подозревают в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. Губернатор вину отрицает, но согласен на на любую меру пресечения, не связанную с изоляцией.