Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат рассказал, почему Фургал не мог пойти на убийство 

РИА Новости 13 часов назад
Адвокат объяснил, почему Фургал не мог убивать
Фото: РИА Новости
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не мог пойти на убийство, так как был врачом и давал клятву Гиппократа, заявил его адвокат Борис Кожемякин.
"Деятельность доктора не совместима с противоправным лишением жизни", — сказал он.
Юрист добавил, что в деле подзащитного нет политических мотивов.
Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Фургала.
Его подозревают в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. Губернатор вину отрицает, но согласен на на любую меру пресечения, не связанную с изоляцией.
Последние новости
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Происшествия , Убийство , Сергей Фургал , Борис Кожемякин , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
«Билась в истерике»: Савичева об уходе от Фадеева
«Билась в истерике»: Савичева об уходе от Фадеева
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение