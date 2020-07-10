Адвокат объяснил, почему Фургал не мог убивать

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"Деятельность доктора не совместима с противоправным лишением жизни", — сказал он.

Юрист добавил, что в деле подзащитного нет политических мотивов.

Басманный суд Москвы рассматривает вопрос об аресте Фургала.

Его подозревают в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. Губернатор вину отрицает, но согласен на на любую меру пресечения, не связанную с изоляцией.