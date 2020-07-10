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Суд вынес решение по делу Фургала 

Алиса Селезнёва и ещё 1 7 минут назад
Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу главу Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство и 9 июля этапирован в Москву.
Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласил решение судья Артур Карпов.
По данным РИА Новости, Сергей Фургал в ходе заседания суда отметил, что был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал. При этом он заявил, что был в курсе расследования, но не скрывался. Защита настаивает, что срок давности по привлечению к ответственности истек.
Напомним, что следствие подозревает губернатора в причастности к деятельности организованной преступной группы, на счету которой убийства бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края в 2004–2005 годах.
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Происшествия , Видео , Криминал , Политика , Артур Карпов , Сергей Фургал , ИТАР-ТАСС , Москва , Хабаровский Край
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