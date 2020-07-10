Как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на убийство и 9 июля этапирован в Москву.

Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласил решение судья Артур Карпов

По данным РИА Новости, Сергей Фургал в ходе заседания суда отметил, что был «директором небольшой компании» и никаких преступлений не совершал. При этом он заявил, что был в курсе расследования, но не скрывался. Защита настаивает, что срок давности по привлечению к ответственности истек.

Напомним, что следствие подозревает губернатора в причастности к деятельности организованной преступной группы, на счету которой убийства бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края в 2004–2005 годах.