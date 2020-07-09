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В центре Омска мужчина катался на велосипеде голышом 

Новый Омск 9 июля 2020
Россиянин катался по городу на велосипеде голышом
Фото: vk.com/jvcr1
Сегодня в социальных сетях появился пост об омиче, который ездит на велосипеде в необычном виде. Он был замечен в центре города, на пересечении улиц Ленина и Партизанской.
На фото можно увидеть, что мужчина уверенно намеревался пересечь оживленную проезжую часть по пешеходному переходу несмотря на отсутствие одежды. Он надел лишь обувь и фуражку, а остальное, включая нижнее белье, счел излишним.
Вероятно, таким образом он пытался защититься от сильной жары. Судя по комментариям других омичей в сообществе, эксцентричного мужчину зовут Константин, и он не впервые удивляет горожан своим поведением.
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Происшествия , Омск
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