Россиянин катался по городу на велосипеде голышом

Сегодня в социальных сетях появился пост об омиче, который ездит на велосипеде в необычном виде. Он был замечен в центре города, на пересечении улиц Ленина и Партизанской.

На фото можно увидеть, что мужчина уверенно намеревался пересечь оживленную проезжую часть по пешеходному переходу несмотря на отсутствие одежды. Он надел лишь обувь и фуражку, а остальное, включая нижнее белье, счел излишним.

Вероятно, таким образом он пытался защититься от сильной жары. Судя по комментариям других омичей в сообществе, эксцентричного мужчину зовут Константин, и он не впервые удивляет горожан своим поведением.