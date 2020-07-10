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Фургал в суде заявил о полной невиновности 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде заявил о полной непричастности к инкриминируемым ему преступлениям, сообщил его адвокат.
Защитник также добавил, что не рассматривает политическую версию задержания губернатора, передает ТАСС.
В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение и заявил, что будет просить о его аресте.
В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).
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Происшествия , Видео , Сергей Фургал , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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