Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники дела губернатора Фургала заявили об угрозах 

Lenta.ru 14 часов назад
Участники дела Фургала заявили об угрозах
Фото: РИА Новости
Ряд участников дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств и покушения, сообщали об угрозах. Об этом в пятницу, 10 июля, со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР) Юрия Буртового и прокурора Сергея Бочкарева в своем Telegram-канале сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Соответствующее заявление Буртовой и Бочкарев сделали в Басманном суде, где избирают меру пресечения Сергею Фургалу. Они попросили провести заседание в закрытом режиме — в том числе, ради безопасности самого Фургала. Суд удовлетворил это ходатайство.
При этом сам Фургал заявил, что не получал никаких угроз, не видит никакой угрозы «со стороны окружающих» и не знает ни о каких угрозах в адрес «остальных».
Ранее 10 июля сообщалось, что бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и давший показания на Фургала, взят под госзащиту.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.
Последние новости
Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу
Комментарии
Происшествия , Убийство , Григорий Березкин , Сергей Фургал , Сергей Бочкарев , СКР , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
«Билась в истерике»: Савичева об уходе от Фадеева
«Билась в истерике»: Савичева об уходе от Фадеева
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение