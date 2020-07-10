Участники дела Фургала заявили об угрозах

Соответствующее заявление Буртовой и Бочкарев сделали в Басманном суде, где избирают меру пресечения Сергею Фургалу. Они попросили провести заседание в закрытом режиме — в том числе, ради безопасности самого Фургала. Суд удовлетворил это ходатайство.

При этом сам Фургал заявил, что не получал никаких угроз, не видит никакой угрозы «со стороны окружающих» и не знает ни о каких угрозах в адрес «остальных».

Ранее 10 июля сообщалось, что бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и давший показания на Фургала, взят под госзащиту.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.