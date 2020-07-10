Суд закрыл для прессы заседание по Фургалу 

Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, подозреваемому в убийствах, пройдет в закрытом режиме. Об этом 10 июля передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме», — сказал судья.
Напомним, заседание проходит в Басманном суде Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об избрании в отношении Сергея Фургала меры пресечения в виде заключения под стражу. Ночь глава региона провел в изоляторе временного содержания.