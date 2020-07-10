Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд закрыл для прессы заседание по Фургалу 

ИА Regnum 14 часов назад
Суд закрыл для прессы заседание по Фургалу
Фото: РИА Новости
Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, подозреваемому в убийствах, пройдет в закрытом режиме. Об этом 10 июля передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме», — сказал судья.
Напомним, заседание проходит в Басманном суде Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об избрании в отношении Сергея Фургала меры пресечения в виде заключения под стражу. Ночь глава региона провел в изоляторе временного содержания.
ИА Regnum: последние новости
Нидерланды готовят иск в ЕСПЧ к России из-за катастрофы MH17 Нидерланды готовят иск в ЕСПЧ к России из-за катастрофы MH17 Адвокат о деле Ефремова: защита ходит по минному полю Адвокат о деле Ефремова: защита ходит по минному полю Две жительницы Чечни лишились груди из-за услуг лже-косметолога Две жительницы Чечни лишились груди из-за услуг лже-косметолога
Происшествия , Убийство , Сергей Фургал , СКР , ИА REGNUM , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
«Билась в истерике»: Савичева об уходе от Фадеева
«Билась в истерике»: Савичева об уходе от Фадеева
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение