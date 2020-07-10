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В московском СИЗО правозащитник попытался покончить с собой 

Lenta.ru 14 часов назад
В московском СИЗО правозащитник совершил суицид
Фото: ТАСС
В следственном изоляторе (СИЗО) в московском районе Капотня координатор правозащитного проекта Gulagu.net Борис Ушаков, подозреваемый в изнасиловании бывшей сотрудницы правоохранительных органов, попытался покончить с собой. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также проверяют сотрудников изолятора. По данным издания, к устроившему в камере голодовку Ушакову подселили арестанта, которого обязали довести мужчину до нервного срыва и до решения свести счеты с жизнью. Он ел выдаваемое пропитание в тот момент, когда правозащитник голодал. При этом если заключенный объявляет голодовку, его обязаны содержать в одиночной камере, отмечает Baza.
Ушаков пожаловался в Следственный комитет России на начальника СИЗО. По его мнению, в изоляторе намеренно устроили невыносимые условия, чтобы он решился на суицид. После этого Ушакова перевели в СИЗО-7 в Капотне, где он и попытался покончить с собой.
О задержании Ушакова в Москве стало известно в июне. По версии следствия, он угрожал убийством бывшему следователю Татьяне Козловой, после чего изнасиловал ее. Правозащитник отвергает обвинения и называет их клеветой. «Следователь меня не уведомил о возбуждении уголовного дела, не прислал повестку, хотя я сам к нему лично являлся, сам к ним приезжал. Она меня оклеветала, и с ее слов возбудили дело», — рассказал он. Ранее Козлова по обвинению в мошенничестве была заключена в СИЗО-1 «Матросская тишина», а после отбывала наказание в тюрьме на протяжении четырех лет.
Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге прокурор требует 26 лет колонии для трех полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана. Двоим полицейским хотят назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы, а третьему — восьми.
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Происшествия , Изнасилование , Татьяна Козлова , СКР , МВД , ФСИН
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