Россиянка похитила алмазы «Алросы» в нижнем белье

По данным следствия, хищением и незаконным сбытом алмазов участники преступной группы занимались с 2016 года. Канунникова приобрела у знакомого так называемые технические алмазы, используемые в производстве инструментов, и подменяла ими ювелирные камни, которые похищала. Ее сообщники же отвечали за сбыт похищенных камней.

В июне 2019 года при попытке выноса с предприятия очередной партии сырья стоимостью более 22 миллионов рублей злоумышленники были задержаны с поличным.

В ходе следствия у фигурантов были обнаружены 480 алмазов и пять бриллиантов на общую сумму более 300 миллионов рублей. Эксперты оценили ущерб ущерб компании в 700 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.