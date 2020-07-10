Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
Церковь загорелась от удара молнии в Вологодской области. Грозовой разряд ударил в купол кирпичного храма Успения Пресвятой Богородицы, расположенного в Кичменгском городке, после чего возникло возгорание.
Видео с места происшествия опубликовало издание «Вологда Регион». На записи, снятой очевидцами, видно, как горит кровля кирпичного строения. Вверху полыхают языки пламени, и все охвачено дымом.
Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. В церкви не велись богослужения, в последние годы ее пытались восстановить.
Происшествия , Видео , Пожары , Вологодская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соколов звонил в посольство Франции после убийства
Соколов звонил в посольство Франции после убийства
Пескова спросили о деле Сафронова
Пескова спросили о деле Сафронова
В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка украинскими силовиками
В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка украинскими силовиками
ВОЗ оценила риск распространения бубонной чумы в России
ВОЗ оценила риск распространения бубонной чумы в России
Видео
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение