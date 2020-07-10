Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео 

Церковь загорелась от удара молнии в Вологодской области. Грозовой разряд ударил в купол кирпичного храма Успения Пресвятой Богородицы, расположенного в Кичменгском городке, после чего возникло возгорание.
Видео с места происшествия опубликовало издание «Вологда Регион». На записи, снятой очевидцами, видно, как горит кровля кирпичного строения. Вверху полыхают языки пламени, и все охвачено дымом.
Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. В церкви не велись богослужения, в последние годы ее пытались восстановить.