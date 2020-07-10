Бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и давший показания на задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , взят под госзащиту. Об этом в пятницу, 10 июля, информированный источник сообщил «Интерфакс».

По словам источника, есть обстоятельства, представляющие угрозу жизни Мистрюкова. Для него выделена охрана и обеспечена конфиденциальность персональных данных.

Сергей Кузнецов и Ранее 10 июля сообщалось, что депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов , ранее задержанные в рамках дела в отношении губернатора региона Сергея Фургала, арестованы по решению Центрального районного суда Хабаровска.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.