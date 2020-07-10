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Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку 

Артём Кульша 16 часов назад
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Фото: РИА Новости
Восьмилетняя Виктория Теплякова, пропавшая в Южно-Сахалинске, найдена мертвой. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области.
6 июля, как сообщал «Рамблер», Теплякова вышла из дома и безвестно исчезла. Вскоре были организованы ее поиски. В них принимали участие сотрудники полиции и Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России, волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» и добровольцы.
СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Сегодня там сообщили, что девочка была найдена мертвой в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района. На ее теле были обнаружены признаки насильственной смерти. По данным следствия, Теплякова скончалась в день исчезновения.
«Следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.
Также там опровергли причастность к гибели девочки молодого человека, фотография которого была распространена в мессенджерах.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , МЧС , Южно-Сахалинск
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