Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку 

Восьмилетняя Виктория Теплякова, пропавшая в Южно-Сахалинске , найдена мертвой. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области.

6 июля, как сообщал «Рамблер», Теплякова вышла из дома и безвестно исчезла. Вскоре были организованы ее поиски. В них принимали участие сотрудники полиции и Министерства чрезвычайных ситуаций ( МЧС ) России, волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» и добровольцы.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Сегодня там сообщили, что девочка была найдена мертвой в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района. На ее теле были обнаружены признаки насильственной смерти. По данным следствия, Теплякова скончалась в день исчезновения.

«Следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

Также там опровергли причастность к гибели девочки молодого человека, фотография которого была распространена в мессенджерах.