Россияне год насиловали племянников-близнецов

Магаданский суд приговорил двух местных жителей — мужчину и женщину — к 15 и 13 годам тюрьмы соотвественно за изнасилования десятилетних двойняшек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Суд установил, что 33-летний мужчина и 39-летняя женщина с июня 2017 года по июль 2018-го систематически насиловали детей. Пострадавшие двойняшки — племянники осужденной женщины, их мать злоупотребляла спиртным и оставляла детей родственнице.

О том, что двойняшки находятся в опасной ситуации, в полицию сообщили неравнодушные люди. Детей отправили в социально-реабилитационный центр, где психологи выяснили, что двойняшки стали жертвами сексуального насилия.

Эксперты также выявили у детей «педагогическую запущенность», низкий уровень знаний об окружающем мире, их развитие соответствовало пятилетнему возрасту.

Родственница детей будет отбывать свой срок в колонии общего режима , ее сожитель — в колонии строгого режима.

Против матери двойняшек возбудили дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены руководители отдела опеки и попечительства, а также департамента образования мэрии Магадана.

Как сообщал «Рамблер», ранее на Сахалине задержали мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки. Ребенок пропал 6 июля, ее несколько дней искали полицейские, спасатели и волонтеры. Тело девочки нашли 10 июля. По версии следствия, перед убийством девочку изнасиловали.