По Сафронову нанесли новый удар

7 июля, как сообщал «Рамблер», 30-летний Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов не признал вину.

Сегодня близкий к следствию собеседник сообщил ТАСС, что банковские счета Сафронова были заблокированы. Также были заблокированы счета его матери, сестры и ее мужа. Источник агентства подчеркнул, что родственники Сафронова не имеют процессуального статуса по делу и не были задержаны.

«Официальным подтверждением органов следствия ТАСС пока не располагает», — отмечает агентство.