Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сафронова и его близких лишили всех денег 

Артём Кульша 5 минут назад
По Сафронову нанесли новый удар
Фото: ТАСС
Банковские счета советника генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова были заблокированы. Об этом сообщает ТАСС.
7 июля, как сообщал «Рамблер», 30-летний Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов не признал вину.
Сегодня близкий к следствию собеседник сообщил ТАСС, что банковские счета Сафронова были заблокированы. Также были заблокированы счета его матери, сестры и ее мужа. Источник агентства подчеркнул, что родственники Сафронова не имеют процессуального статуса по делу и не были задержаны.
«Официальным подтверждением органов следствия ТАСС пока не располагает», — отмечает агентство.
Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что задержание Сафронова не касается его работы в корпорации, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков — что оно не связано с журналистской деятельностью Сафронова.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Комментарии 47
Происшествия , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , Владимир Путин , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Джиган официально признан психбольным
Джиган официально признан психбольным
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Видео
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
01:43
Похищение человека в Екатеринбурге попало на видео
Происшествия
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение