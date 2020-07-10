«Лежит тело, а люди рядом жарят мясо»

Отдыхавшие на пляже в Советском парке Омска даже не поняли, что в реке утонул ребенок, пока не услышали крик его матери. Об этом очевидцы трагедии рассказали в паблике «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным СУ СКР по региону, 11-летний мальчик утонул 9 июля, купаясь в Иртыше.

«По предварительным данным, мальчик купался вместе с другом. Через некоторое время друг вышел на берег, а мальчик стал отходить на глубину и внезапно скрылся под водой. Тело ребенка через 4 часа достали водолазы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Очевидцы рассказали, что те, кто был в этот день на пляже, даже не поняли, что утонул ребенок.

«Мать этого мальчика, который выжил, прибежала первая. Сначала подумали, что ей плохо или с животом что. Когда они уходили, она загибалась, падала от боли и слез. Очень страшная ситуация. Больше всего возмутило, что, когда пришли спасатели и все участники поисков, в том месте, где предположительно был ребенок, продолжали купаться люди, отдыхать. Соболезнования родителям. Крики потерявшей своего ребенка матери — это очень страшно…», — заявила Дарья Рождественская.

«Мы там были, многие не понимали, что происходит. Мы сначала подумали, что кому-то, плохо стало. Потом сказали, что ребёнок утонул. А когда мальчика нашли, кто понял, что произошло, все из воды вышли. И в шоке стояли. До сих пор крик материнский в ушах стоит. Это реально страшно. Мы сразу с пляжа ушли…», — рассказала Валентина Карнюшкина.

По словам Ирины Просто, она видела, что работает водолаз, но даже не предполагала, что ищут тело мальчика.