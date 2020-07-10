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Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Под Можайском из-за ливневых дождей уровень воды на некоторых дачных участках поднялся до полутора метров. Многие люди оказались в беспомощном состоянии в своих же домах, окруженные водой. Сотрудники МЧС провели эвакуацию жителей с помощью спасательных надувных лодок. Так на видео попала пожилая пара, которую спасатели покатали на лодке по их же собственному участку. На место происшествия прибыла также заместитель главы администрации Можайского городского округа Мария Озаренкова. В связи со сложившейся ситуацией в округе ведется суточное дежурство служб МЧС, которые готовы в любое время помочь попавшим в сложную ситуацию.
Происшествия , Видео , МЧС , Можайск
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