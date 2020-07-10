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В Лондоне сотрудника полиции обвиняют в терроризме 

РИА Новости 59 минут назад
В Лондоне сотрудника полиции обвиняют в терроризме
Фото: © AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотруднику полиции Лондона Бенджамину Ханнаму в четверг предъявили обвинения в терроризме, говорится в официальном заявлении полиции.
"Офицеру, находящемуся на испытательном сроке в полиции Лондона, было сегодня, 9 июля, предъявлено обвинение в пяти преступлениях после расследования, проведенного контртеррористическим командованием (полиции Лондона — ред.)", — говорится в официальном заявлении столичной полиции.
Сообщается, что Бенджамин Ханнам обвиняется в преступлениях, совершенных с 2016 по 2018 год, включая участие в деятельности запрещенной ультраправой организации National Action и хранение непристойных детских снимков. По информации полиции Лондона, Ханнам при вступлении в службу в полиции давал заведомо ложные сведения о себе, что он не состоит в террористических организациях.
Ханнам был освобожден под залог, он предстанет перед магистратским судом лондонского района Вестминстер 6 августа.
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Происшествия , В мире
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