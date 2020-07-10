В деле сестер Хачатурян произошел новый поворот 

Потерпевшие, проходившие по делу сестер Хачатурян, выразили недоверие заместителю генпрокурора. Как пишет «Коммерсант», они обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой поручить вопрос утверждения обвинительного заключения не заместителю главы надзорного ведомства Виктору Гриню, а кому-либо другому.
Ранее Гринь направлял дело на дополнительное расследование, также он хотел, чтобы следователи переквалифицировали действия девушек как необходимую оборону. После этого в деле появились три новых тома, однако позиция следствия не изменилась. Следователи настаивают, что убийство было умышленным и совершенным по предварительному сговору. Издание отмечает, что в настоящее время потерпевшие опасаются, что Виктор Гринь может снова вернуть дело в Следственный комитет.
Напомним, в конце июня Следственный комитет РФ направил дело об убийстве тремя сестрами Хачатурян своего отца в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.