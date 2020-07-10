В деле сестер Хачатурян произошел новый поворот

Потерпевшие по делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца усомнились в объективности заместителя генпрокурора Виктора Гриня. Об этом пишет «Коммерсант».

«Рамблер» сообщал, что в июле 2018 года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

В июне 2019 года следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору. Однако Генпрокуратура потребовала переквалифицировать обвинение со статьи «убийство» на «необходимую самооборону» и вернула дело следствию.

«Неожиданный поворот произошел на финальном этапе расследования громкого уголовного дела сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца», — пишет «Коммерсант».

По данным издания, родственники Михаила Хачатуряна и их адвокат Георгий Чугуашвили направили заявление на имя генпрокурора России Игоря Краснова . Они отметили, что опасаются нового возврата дела следствию, если решение вновь будет принимать Гринь , и попросили поручить вопрос утверждения обвинительного заключения кому-нибудь другому.

Ранее Виктор Гринь уже направлял дело на дополнительное расследование, предписав следователям квалифицировать действия девушек как совершенные в условиях необходимой обороны. Однако Следственный комитет не согласился с ним. 30 июня материалы снова поступили в прокуратуру.

По мнению потерпевших, замгенпрокурора «заинтересован в исходе данного уголовного дела» и подлежит отводу.