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Российский журналист попал под слезоточивый газ во время беспорядков в Сербии 

Lenta.ru и ещё 1 54 минуты назад
Российский журналист пострадал при протестах в Сербии
Фото: ТАСС
Корреспондент РИА Новости попал в центре Белграда под слезоточивый газ, который полиция применила против демонстрантов. Видеозапись опубликована в Telegram-канале агентства.
Как сообщает журналист, протестующие стали закидывать полицейских камнями, на что правоохранители ответили слезоточивым газом.
Отмечается, что обстановка у здания парламента становится неспокойной. Часть протестующих попыталась прорваться через оцепление. Одного из участников протеста, бросившего петарду, силовики вывели с площади.
Ранее президент Сербии Александр Вучич нашел виновных в организации протестов в Белграде. В специальном обращении к народу глава государства обвинил в беспорядках иностранные спецслужбы. Он связал протесты и столкновения с полицией с предстоящими переговорами под покровительством ЕС по вопросу непризнанного Косова. В России заявления о «российском следе» в беспорядках в Сербии назвали «низкопробной заказухой».
С 7 июля в Белграде проходят протестные акции против карантинных мер, введенных правительством, — сербы пошли на штурм здания парламента в знак протеста. Небольшой группе удалось пробиться через полицейский кордон и ворваться в парламентское здание, но протестующих оттеснили полицейские. После прибытия подкреплений силовики использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу от здания парламента.
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Происшествия , В мире , Массовые беспорядки , Александр Вучич , ЕС , РИА Новости , Сербия
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