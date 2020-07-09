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Любовная оргия довела москвичку до смерти 

Павел Тиунов 29 минут назад
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Фото: depositphotos.com
50-летняя жительница столицы скончалась во время занятий любовью с садомазохистским уклоном, сообщает Telegram-канал 112. Полицейские задержали партнера погибшей.
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
Отмечается, что пара часто практиковала садо-мазо секс: в частности, правоохранители обнаружили в квартире обилие интим-игрушек. Автор сообщения пишет, что погибшая нередко занималась любовью со своим 45-летним партнером с элементами жесткого доминирования. Очередная любовная игра, судя по всему, вышла из-под контроля. Женщина скончалась.
В настоящее время мужчина задержан. Его допрашивают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные полицейские задержали молодую пару, занявшуюся сексом в центре Москвы — в Яме на Хохловской площади. Парня и девушку обвинили в мелком хулиганстве. Впоследствии суд арестовал молодого человека на 10 суток, а его возлюбленную — на трое суток.
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