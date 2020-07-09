Любовная оргия довела москвичку до смерти 

50-летняя жительница столицы скончалась во время занятий любовью с садомазохистским уклоном, сообщает Telegram-канал 112. Полицейские задержали партнера погибшей.

Отмечается, что пара часто практиковала садо-мазо секс: в частности, правоохранители обнаружили в квартире обилие интим-игрушек. Автор сообщения пишет, что погибшая нередко занималась любовью со своим 45-летним партнером с элементами жесткого доминирования. Очередная любовная игра, судя по всему, вышла из-под контроля. Женщина скончалась.

В настоящее время мужчина задержан. Его допрашивают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные полицейские задержали молодую пару, занявшуюся сексом в центре Москвы — в Яме на Хохловской площади. Парня и девушку обвинили в мелком хулиганстве. Впоследствии суд арестовал молодого человека на 10 суток, а его возлюбленную — на трое суток.