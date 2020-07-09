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В Турции подросток из России разбился, на спор прыгнув со скалы 

Павел Тиунов 12 минут назад
Отдыхавший в Турции россиянин проиграл спор и умер
Фото: РИА Новости
Россиянин поспорил с друзьями, что спрыгнет с 40-метровой скалы в воду. Парень отважился, но не смог сгруппироваться, сильно ударился об воду и в результате скончался, сообщает издание Sabah.
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Трагедия произошла в Анталье. Журналисты раздобыли видеозапись инцидента. В ролике видно, как молодой человек долго собирается с мыслями перед прыжком, в результате решается, но в полете не успевает принять правильную позу для входа в воду и плашмя ударяется о гладь. Отмечается, что на помощь подростку бросился местный житель: он вытащил потерявшего сознание храбреца из воды и сделал ему непрямой массаж сердца. Однако россиянин скончался. В настоящее время личность погибшего устанавливается. На вид ему около 18 лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 16-летняя французская альпинистка Люси Дуади скончалась в результате падения со скалы в Альпах во время занятия скалолазанием в коммуне Кроль на юго-востоке Франции.
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Происшествия , Турция
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