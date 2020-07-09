Семья Захарова ответила на скандальное заявление Ефремова

Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что, — процитировал юрист позицию семьи Захарова.

По его словам, родственники погибшего также вновь подтвердили, что не примут от звезды компенсацию, сообщает ТАСС.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее следствие предъявило артисту обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека». Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский прокомментировал предъявление обвинений актёру.

Как писал NEWS.ru, защитник участника смертельного ДТП в центре Москвы заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что надеется на принятие судом фактов, доказывающих невиновность актёра.