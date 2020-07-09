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Семья Захарова заявила, что им не за что прощать Ефремова 

News.ru 2 часа назад
Семья Захарова ответила на скандальное заявление Ефремова
Фото: News.ru
Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский заявил, что семье Сергея Захарова не за что прощать артиста после того, как он отказался признавать вину.
Так как господин Ефремов более не признает свою вину в ДТП, совершенном 8 июня со смертельным исходом, унесшим жизнь Сергея Захарова, то прощать Михаила Ефремова не за что, — процитировал юрист позицию семьи Захарова.
По его словам, родственники погибшего также вновь подтвердили, что не примут от звезды компенсацию, сообщает ТАСС.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.
Актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.
Ранее следствие предъявило артисту обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека». Отстаивающий права родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова адвокат Александр Добровинский прокомментировал предъявление обвинений актёру.
Как писал NEWS.ru, защитник участника смертельного ДТП в центре Москвы заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что надеется на принятие судом фактов, доказывающих невиновность актёра.
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Комментарии 1
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ИТАР-ТАСС
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