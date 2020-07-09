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С рейса Москва — Геленджик сняли курившую на борту пьяную туристку 

РИА Новости 23 минуты назад
На борту летевшего из Москвы самолета произошло ЧП
Фото: РИА Новости
Полиция сняла с авиарейса "Москва-Геленджик" пьяную женщину, которая курила в самолете, сообщает в четверг управление на транспорте МВД России по ЮФО.
По данным ведомства, сообщение о женщине, нарушающей общественный порядок на борту московского рейса, поступило сотрудникам транспортной полиции Геленджика от представителя авиакомпании. Бортпроводник сообщил, что к самолету "Москва-Геленджик", который идет на посадку, требуется наряд полиции.
"Во время полета женщина решила покурить в туалетной комнате, но была замечена стюардессой. Бортпроводник обратился к пассажирке с просьбой подписать акт о нарушении норм, правил и процедур авиационной безопасности на объектах и рейсах авиакомпании, но она отказалась", — говорится в сообщении.
По прибытию самолета в аэропорт города-курорта, женщину ждал наряд патрульно-постовой службы полиции. Она была доставлена в дежурную часть Геленджикского линейного отдела полиции, а затем направлена на медицинское освидетельствование, которое показало, что 43-летняя гостья курорта была пьяна.
"В аэропорту Геленджик с московского рейса сотрудники транспортной полиции сняли курильщицу… Она привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и статьей "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", — говорится в сообщении.
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Происшествия , МВД , Геленджик , Москва
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