На борту летевшего из Москвы самолета произошло ЧП

Полиция сняла с авиарейса "Москва-Геленджик" пьяную женщину, которая курила в самолете, сообщает в четверг управление на транспорте МВД России по ЮФО.

По данным ведомства, сообщение о женщине, нарушающей общественный порядок на борту московского рейса, поступило сотрудникам транспортной полиции Геленджика от представителя авиакомпании. Бортпроводник сообщил, что к самолету "Москва-Геленджик", который идет на посадку, требуется наряд полиции.

"Во время полета женщина решила покурить в туалетной комнате, но была замечена стюардессой. Бортпроводник обратился к пассажирке с просьбой подписать акт о нарушении норм, правил и процедур авиационной безопасности на объектах и рейсах авиакомпании, но она отказалась", — говорится в сообщении.

По прибытию самолета в аэропорт города-курорта, женщину ждал наряд патрульно-постовой службы полиции. Она была доставлена в дежурную часть Геленджикского линейного отдела полиции, а затем направлена на медицинское освидетельствование, которое показало, что 43-летняя гостья курорта была пьяна.

"В аэропорту Геленджик с московского рейса сотрудники транспортной полиции сняли курильщицу… Она привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и статьей "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", — говорится в сообщении.