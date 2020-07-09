В России горит 1,7 млн га леса

Все новости на карте

России лесные пожары охватили больше 1,7 млн га земли, сообщил Гринпис России.

По информации организации, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Сибири и южных регионах.

«Сейчас, по официальным данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, это официальные данные космического мониторинга, горит примерно 1,7 млн га, это площадь действующих лесных пожаров», — приводятся слова руководителя противопожарного отдела Гринписа Григория Куксина.

Куксин добавил, что в последние дни площадь пожаров сократилась из-за дождей в Якутии, Чукотке и на Камчатке. Эколог подчеркнул, что на юге существует угроза перехода пожара на населенные пункты.