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Гринпис: в России горит 1,7 млн га леса 

Газета.Ru 38 минут назад
В России горит 1,7 млн га леса
Фото: Газета.Ru
В России лесные пожары охватили больше 1,7 млн га земли, сообщил Гринпис России.
По информации организации, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Сибири и южных регионах.
«Сейчас, по официальным данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, это официальные данные космического мониторинга, горит примерно 1,7 млн га, это площадь действующих лесных пожаров», — приводятся слова руководителя противопожарного отдела Гринписа Григория Куксина.
Куксин добавил, что в последние дни площадь пожаров сократилась из-за дождей в Якутии, Чукотке и на Камчатке. Эколог подчеркнул, что на юге существует угроза перехода пожара на населенные пункты.
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Происшествия , Григорий Куксин , Рослесхоз
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