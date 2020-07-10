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Церковь под Вологдой загорелась после удара молнии 

ТК «Звезда» и ещё 4 2 часа назад
Церковь под Вологдой загорелась после удара молнии
Фото: mchs25
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Вологодской области, который настоящее время закрыт в связи с эпидемией COVID-19, тушили 14 человек.
Село Кичменгский Городок в Вологодской области едва не лишилось своей церкви. Крыша храма Успения Пресвятой Богородицы загорелась после того, как в один из ее куполов попала молния.
Как сообщили в МЧС по региону, к прибытию пожарно-спасательного подразделения из-под металлической кровли еще наблюдалось тление деревянной обрешетки.
Молния ударила в церковь около 17 часов по Москве. В момент возгорания людей в здании не было, так как храм сейчас закрыт. К счастью, к 19 часам огонь уже ликвидировали, пострадавших нет.
Для организации тушения задействовали 14 человек и пять единиц техники
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Происшествия , Пожары , Вологодская Область
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