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Чеченская Алена Верди уродовала женщин 

Артём Кульша и ещё 3 6 часов назад
Чеченская Алена Верди уродовала женщин
Фото: РИА Новости
Жительница Чечни Роза Душаева вводила женщинам вазелиновое масло в молочные железы и была за это осуждена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чеченской республики.
В октябре 2013 года Душаева по месту своего жительства в Грозном ввела двум женщинам вазелиновое масло в различные части тела и получила от них за это деньги.
Некоторое время спустя молочные железы женщин были хирургически удалены. В отношении Душаевой было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека».
7 июля пресс-служба прокуратуры Чечни сообщила, что Ленинский районный суд Грозного рассмотрел дело, признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также там сообщили, что приговор Душаевой вступил в законную силу, но отбывание ею наказания отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
В июне, как сообщал «Рамблер», скончалась лжехирург Алена Верди. Она, уроженка Украины, работала в одной из клиник в Краснодаре по поддельному диплому о медицинском образовании. В результате ее действий несколько пациенток были изуродованы.
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Происшествия , ФСИН , Чеченская Республика
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