Чеченская Алена Верди уродовала женщин 

Жительница Чечни Роза Душаева вводила женщинам вазелиновое масло в молочные железы и была за это осуждена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чеченской республики.

В октябре 2013 года Душаева по месту своего жительства в Грозном ввела двум женщинам вазелиновое масло в различные части тела и получила от них за это деньги.

Некоторое время спустя молочные железы женщин были хирургически удалены. В отношении Душаевой было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека».

7 июля пресс-служба прокуратуры Чечни сообщила, что Ленинский районный суд Грозного рассмотрел дело, признал обвиняемую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима . Также там сообщили, что приговор Душаевой вступил в законную силу, но отбывание ею наказания отложено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

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