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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали пять сталкеров 

РИА Новости 10 часов назад
В зоне отчуждения ЧАЭС задержали пять сталкеров
Фото: РИА Новости
Украинские правоохранители задержали пять сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления национальной полиции Украины в Киевской области.
Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине закрыли для посетителей с 18 марта из-за коронавируса, а с 1 июня открыли для посещения, но с некоторыми ограничениями.
"Искателей радиационного экстрима правоохранители обнаружили вблизи отселенного города Припять. Все пять человек незаконно проникли в зону отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты, чем нарушили требования радиационной безопасности. Ими оказались жители Луцка, Днепра, Полтавы, Чернигова и Николаева", — говорится в сообщении.
В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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