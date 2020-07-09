В зоне отчуждения ЧАЭС задержали пять сталкеров

Украинские правоохранители задержали пять сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления национальной полиции Украины в Киевской области.

Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине закрыли для посетителей с 18 марта из-за коронавируса, а с 1 июня открыли для посещения, но с некоторыми ограничениями.

"Искателей радиационного экстрима правоохранители обнаружили вблизи отселенного города Припять. Все пять человек незаконно проникли в зону отчуждения минуя контрольно-пропускные пункты, чем нарушили требования радиационной безопасности. Ими оказались жители Луцка, Днепра, Полтавы, Чернигова и Николаева", — говорится в сообщении.

В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.