Судья «Танцев со звездами» избил жену в центре Москвы

Чемпион мира по латиноамериканским танцам Максим Кожевников избил жену, ее адвоката и сам получил травмы из-за разногласий в дележе имущества на фоне развода, сообщает Telegram-канал Mash. Все трое сейчас находятся в больнице.

Отмечается, что в настоящее время Кожевников с супругой разводятся, однако не могут прийти к общему решению, как поделить совместно нажитое имущество. Очередной диалог состоялся в столичной квартире пары на Тверской-Ямской улице. Разговор на повышенных тонах быстро перерос в потасовку. По словам жены танцора, ее муж первым полез в драку. На защиту женщины встал её адвокат. В результате досталось обоим, но пострадал и Кожевников. Все трое с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Автор сообщения также отметил, что в обстоятельствах инцидента сейчас разбираются полицейские.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 49-летняя жительница Москвы упала со второго этажа, пытаясь спастись от мужа-тирана. Мужчина избил свою жену. Она вылезла в окно, собираясь покинуть квартиру по решетке окна, но сорвалась. Впоследствии медики диагностировали у женщины перелом пятки и травму позвоночника.