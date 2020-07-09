Россияне сняли на видео групповое изнасилование

Мужчины пригласили подругу в гости, так как заскучали без женского общества.

Балашове вынесен приговор троим местным жителям за групповое изнасилование. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 23, 25 и 52-летний мужчины организовали в доме последнего попойку. Немного выпив, они пригласили присоединиться 37-летнюю соседку, которая раньше жила с хозяином жилища.

Изрядно поддав, 23-летний собутыльник изнасиловал единственную женщину в компании, а после к нему присоединился 25-летний молодой человек. Недолго думая, старший товарищ тоже захотел поучаствовать в групповом изнасиловании. Все это злоумышленники сняли на мобильник.

Позже жертва ушла домой. Запуганная пьяными балашовцами, она не стала сообщать о произошедшем в полицию сразу. Лишь спустя время бедолага написала заявление, а видео на телефоне одного из фигурантов стало неоспоримым доказательством ее слов.