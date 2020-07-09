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Трое балашовцев сняли на видео групповое изнасилование подруги 

САРАТОВ24 1 час назад
Россияне сняли на видео групповое изнасилование
Фото: ТАСС
Мужчины пригласили подругу в гости, так как заскучали без женского общества.
В Балашове вынесен приговор троим местным жителям за групповое изнасилование. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 23, 25 и 52-летний мужчины организовали в доме последнего попойку. Немного выпив, они пригласили присоединиться 37-летнюю соседку, которая раньше жила с хозяином жилища.
Изрядно поддав, 23-летний собутыльник изнасиловал единственную женщину в компании, а после к нему присоединился 25-летний молодой человек. Недолго думая, старший товарищ тоже захотел поучаствовать в групповом изнасиловании. Все это злоумышленники сняли на мобильник.
Позже жертва ушла домой. Запуганная пьяными балашовцами, она не стала сообщать о произошедшем в полицию сразу. Лишь спустя время бедолага написала заявление, а видео на телефоне одного из фигурантов стало неоспоримым доказательством ее слов.
В настоящее время суд вынес приговор: 23-летний насильник проведет в колонии 6,3 года, 25-летний — 5,1 года, а старший соучастник — четыре года. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима
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Происшествия , ФСИН , Балашов
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