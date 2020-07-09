По делу Фургала задержали еще двоих

Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. О задержании губернатора сообщалось накануне, 8 июля.

По данным следствия, Фургал действовал в составе организованной преступной группы. Срок давности по преступлениям прошел, однако вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в каждом случае индивидуально.