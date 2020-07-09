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Российского врача посадили за изнасилования несовершеннолетних пациенток 

Lenta.ru 55 минут назад
Российский врач насиловал несовершеннолетних пациенток
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
В Санкт-Петербурге огласили приговор в отношении сотрудника медицинского центра «Ювента» Армена Оганесяна, признанного виновным в изнасиловании несовершеннолетних пациенток. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима с шестилетним запретом заниматься врачебной деятельностью.
Как уточняет «Фонтанка», Оганесян, работающий в клинике анестезиологом, насиловал подростков, которые приходили в себя после наркоза в палатах. Суд признал доказанными два изнасилования и четыре эпизода насильственных действий сексуального характера.
В пользу одной из потерпевших с врача взыскали 70 000 рублей в счет возмещения морального вреда.
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Происшествия , Армен Оганесян , ФСИН , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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