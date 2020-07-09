«Поехал дом!»: в Подмосковье прорвало дамбу

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев пообещал помочь всем жителям Рузы, чьи дома пострадали из-за прорыва дамбы и затопления участков. ЧП случилось из-за мощных ливней — засорилась труба, и вода подмыла техническую насыпь, попав через жилой сектор в реку. Пострадавших в результате инцидента нет, но 52 человека пришлось эвакуировать.

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья . Об этом, как сообщает телеканал «360», распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — заявил глава региона.

Он также отметил, что жизни людей ничего не угрожает, и поручил восстановить дамбу и дороги как можно скорее. В муниципалитете сейчас введен режим ЧС.

Прорыв дамбы произошел под Рузой из-за мощных ливней. Вода заполнила овраг по верхнему течению реки Городянка — засорилась водо-проходная труба, проходящая под технической насыпью.

Из-за затопления насыпь подмыло, и вода вышла в реку Руза через жилой сектор, затопило 29 участков с домами. Два частных одноэтажных деревянных дома на окраине смыло.

Пострадавших в результате ЧП не было, для предотвращения более серьезных последствий отключили газ и электричество. Среди 52 эвакуированных — семеро детей.

«Органы местного самоуправления, видя эту проблему, вовремя сориентировались и всех жителей, которые проживают вдоль реки, моментально выселили и аккуратно открыли сток, чтобы она начала уходить», — сообщил вице-губернатор Игорь Тресков.

По его словам, пострадали четыре дороги, из них две полностью размыло.

«В течение 2 суток основную дорогу мы уже восстановим. На муниципальную дорогу потребуется чуть больше времени, 3-4 суток. Но везде есть объездные пути», — подчеркнул заместитель Воробьева.

Тресков также обратил внимание, что главная задача властей Подмосковья — не оставить жителей в беде. «Будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда», — резюмировал вице-губернатор.

Двумя днями ранее в Подмосковье сильный ветер повалил почти 100 деревьев, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошли следующие происшествия: падение 94 деревьев в 12 муниципальных образованиях», — сказал источник.

Отмечается, что больше всего деревьев упало в Можайске и Волоколамске. Также в Рузском городском округе сорвало рекламный щит. Из-за непогоды пострадали 11 машин.

Большое внимание властей и общественности привлек прорыв дамбы в Красноярском крае, случившийся в октябре прошлого года. Сооружение технологического водоема золотодобывающей артели разрушила волна, которая достигала в высоту 4-5 м. В основном она состояла из песка, камней, глины и грязи. Правоохранители позже уточнили, что рухнула не одна дамба, а пять. Четыре другие волна снесла по цепочке.

«Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», — рассказали в Следственном комитете России

В результате ЧП в рабочем поселке два общежития временного типа были затоплены — после руководство артели признало, что они были построены с нарушением норм. Трагедия унесла жизни 15 человек, при этом пятеро остаются без вести пропавшими. 21 октября в регионе объявлен день траура. По данным областного минздрава, в больницы за помощью обратились 27 человек.

«Всем была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших отправили в Курагинскую районную больницу, а также в краевую клиническую больницу Красноярска.