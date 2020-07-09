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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе 

Газета.Ru 2 часа назад
«Поехал дом!»: в Подмосковье прорвало дамбу
Фото: Газета.Ru
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев пообещал помочь всем жителям Рузы, чьи дома пострадали из-за прорыва дамбы и затопления участков. ЧП случилось из-за мощных ливней — засорилась труба, и вода подмыла техническую насыпь, попав через жилой сектор в реку. Пострадавших в результате инцидента нет, но 52 человека пришлось эвакуировать.
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья. Об этом, как сообщает телеканал «360», распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь», — заявил глава региона.
Он также отметил, что жизни людей ничего не угрожает, и поручил восстановить дамбу и дороги как можно скорее. В муниципалитете сейчас введен режим ЧС.
Прорыв дамбы произошел под Рузой из-за мощных ливней. Вода заполнила овраг по верхнему течению реки Городянка — засорилась водо-проходная труба, проходящая под технической насыпью.
Из-за затопления насыпь подмыло, и вода вышла в реку Руза через жилой сектор, затопило 29 участков с домами. Два частных одноэтажных деревянных дома на окраине смыло.
Пострадавших в результате ЧП не было, для предотвращения более серьезных последствий отключили газ и электричество. Среди 52 эвакуированных — семеро детей.
«Органы местного самоуправления, видя эту проблему, вовремя сориентировались и всех жителей, которые проживают вдоль реки, моментально выселили и аккуратно открыли сток, чтобы она начала уходить», — сообщил вице-губернатор Игорь Тресков.
По его словам, пострадали четыре дороги, из них две полностью размыло.
«В течение 2 суток основную дорогу мы уже восстановим. На муниципальную дорогу потребуется чуть больше времени, 3-4 суток. Но везде есть объездные пути», — подчеркнул заместитель Воробьева.
Тресков также обратил внимание, что главная задача властей Подмосковья — не оставить жителей в беде. «Будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда», — резюмировал вице-губернатор.
Двумя днями ранее в Подмосковье сильный ветер повалил почти 100 деревьев, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошли следующие происшествия: падение 94 деревьев в 12 муниципальных образованиях», — сказал источник.
Отмечается, что больше всего деревьев упало в Можайске и Волоколамске. Также в Рузском городском округе сорвало рекламный щит. Из-за непогоды пострадали 11 машин.
Большое внимание властей и общественности привлек прорыв дамбы в Красноярском крае, случившийся в октябре прошлого года. Сооружение технологического водоема золотодобывающей артели разрушила волна, которая достигала в высоту 4-5 м. В основном она состояла из песка, камней, глины и грязи. Правоохранители позже уточнили, что рухнула не одна дамба, а пять. Четыре другие волна снесла по цепочке.
«Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», — рассказали в Следственном комитете России.
В результате ЧП в рабочем поселке два общежития временного типа были затоплены — после руководство артели признало, что они были построены с нарушением норм. Трагедия унесла жизни 15 человек, при этом пятеро остаются без вести пропавшими. 21 октября в регионе объявлен день траура. По данным областного минздрава, в больницы за помощью обратились 27 человек.
«Всем была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались», — рассказали в ведомстве.
Пострадавших отправили в Курагинскую районную больницу, а также в краевую клиническую больницу Красноярска.
Президент России Владимир Путин поручил главе Красноярского края Александру Уссу обратить внимание на нужды населения, которое пострадало во время разрушения дамб, сообщили также в пресс-службе Кремля.
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Комментарии
Происшествия , Статьи , Андрей Воробьев , Александр Усс , Игорь Тресков , Владимир Путин , МЧС , Пресс-служба Администрации Президента РФ , СКР , Правительство московской области , РИА Новости , Московская область
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