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Необычное явление зафиксировали в подмосковном районе Тучково

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором возможно запечатлена шаровая молния, пересекающая железнодорожные пути. В ролике светящийся шар неспешно перемещается из одной части леса в другую.

Необычное явление зафиксировали в подмосковном районе Тучково. В комментариях пользователи восхищаются увиденным и поражаются смелости оператора.

«Знаем мы такие непредсказуемые шарики. Вот смельчак, кто снимал», — пишет юзер под ником fishulyakrasotulya.

Светящийся шар пересекает железнодорожное полотно и попутно отправляет заряд молнии в фонарный столб, отчего тот начинает искрить, а затем скрывается в лесу.

Автор публикации отмечает, что он не является автором ролика. Что именно запечатлено на видео, и является ли действительно шаровой молнией — неизвестно.