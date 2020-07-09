Необычное явление зафиксировали в подмосковном районе Тучково.
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором возможно запечатлена шаровая молния, пересекающая железнодорожные пути. В ролике светящийся шар неспешно перемещается из одной части леса в другую.
Необычное явление зафиксировали в подмосковном районе Тучково. В комментариях пользователи восхищаются увиденным и поражаются смелости оператора.
«Знаем мы такие непредсказуемые шарики. Вот смельчак, кто снимал», — пишет юзер под ником fishulyakrasotulya.
Светящийся шар пересекает железнодорожное полотно и попутно отправляет заряд молнии в фонарный столб, отчего тот начинает искрить, а затем скрывается в лесу.
Автор публикации отмечает, что он не является автором ролика. Что именно запечатлено на видео, и является ли действительно шаровой молнией — неизвестно.