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«Шаровая молния» в Подмосковье попала на видео 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Необычное явление зафиксировали в подмосковном районе Тучково.
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором возможно запечатлена шаровая молния, пересекающая железнодорожные пути. В ролике светящийся шар неспешно перемещается из одной части леса в другую.
Необычное явление зафиксировали в подмосковном районе Тучково. В комментариях пользователи восхищаются увиденным и поражаются смелости оператора.
«Знаем мы такие непредсказуемые шарики. Вот смельчак, кто снимал», — пишет юзер под ником fishulyakrasotulya.
Светящийся шар пересекает железнодорожное полотно и попутно отправляет заряд молнии в фонарный столб, отчего тот начинает искрить, а затем скрывается в лесу.
Автор публикации отмечает, что он не является автором ролика. Что именно запечатлено на видео, и является ли действительно шаровой молнией — неизвестно.
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Происшествия , Видео , Московская область , Тучково
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