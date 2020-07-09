Найденного мёртвым мэра Сеула обвиняли в домогательствах 

Секретарь мэра Сеула Пак Вон Суна обвинила его в домогательствах. Глава города исчез, а затем его нашли мёртвым.

Иск в суд был подан на Вон Суна 8 июля 2020 года. По словам секретарши, мэр домогался до неё и отправлял личные фотографии. Свои снимки он присылал ей с помощью мессенджера Telegram. Женщина приложила историю переписки в качестве доказательств.

Она также добавила, что Вон Сун домогался не только к ней. Остальные просто боялись пожаловаться в полицию. Полицейские намеревались вызвать его на допрос, однако на следующий день он исчез, а дома оставил записку, которая была похожа на завещание. К поиску градоначальника подключились 200 человек, кинологи и вертолёт.

Как информировал NEWS.ru, полиция отправилась искать его в городской лесопарк, где последний раз обнаруживался сигнал его телефона. Позднее стражам порядка удалось найти тело.