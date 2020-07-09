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Найденного мёртвым мэра Сеула обвиняли в домогательствах 

News.ru и ещё 80 1 час назад
Найденного мёртвым мэра Сеула обвиняли в домогательствах
Фото: Kks6088/wikipedia.com
Секретарь мэра Сеула Пак Вон Суна обвинила его в домогательствах. Глава города исчез, а затем его нашли мёртвым.
Иск в суд был подан на Вон Суна 8 июля 2020 года. По словам секретарши, мэр домогался до неё и отправлял личные фотографии. Свои снимки он присылал ей с помощью мессенджера Telegram. Женщина приложила историю переписки в качестве доказательств.
Она также добавила, что Вон Сун домогался не только к ней. Остальные просто боялись пожаловаться в полицию. Полицейские намеревались вызвать его на допрос, однако на следующий день он исчез, а дома оставил записку, которая была похожа на завещание. К поиску градоначальника подключились 200 человек, кинологи и вертолёт.
Как информировал NEWS.ru, полиция отправилась искать его в городской лесопарк, где последний раз обнаруживался сигнал его телефона. Позднее стражам порядка удалось найти тело.
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Происшествия , Сеул
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