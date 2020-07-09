Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киллеры дали показания против Фургала 

Артём Кульша 26 минут назад
Киллеры дали показания против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала как организатора нескольких убийств и покушений на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
Жириновский высказался об исключении Фургала из ЛДПР
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийства и покушения на убийство в рамках расследования уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), в 2004-2005 годах убивших и покушавшихся на убийство ряда бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края.
«Были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Соучастники дали показания на Фургала как организатора всех этих преступлений», — сообщили в СК.
Там рассказали, что также были получены показания свидетелей и потерпевших, и заверили, что все сведения были проверены и сочтены достаточными для задержания губернатора.
Также в ведомстве сообщили, что в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.
Комментарии 12
Происшествия , Видео , Общество , Сергей Фургал , ЛДПР , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Джонни Депп рассказал о фекалиях в кровати Эмбер Херд
Умер Сергей Заграевский
Умер Сергей Заграевский
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Пекин намекнул ВОЗ, где искать источник COVID-19
Видео
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение