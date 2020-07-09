Киллеры дали показания против Фургала 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийства и покушения на убийство в рамках расследования уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), в 2004-2005 годах убивших и покушавшихся на убийство ряда бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края.

«Были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Соучастники дали показания на Фургала как организатора всех этих преступлений», — сообщили в СК.

Там рассказали, что также были получены показания свидетелей и потерпевших, и заверили, что все сведения были проверены и сочтены достаточными для задержания губернатора.

Также в ведомстве сообщили, что в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.