Киллеры дали показания против Фургала 

Киллеры дали показания против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала как организатора нескольких убийств и покушений на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Фургал был задержан по подозрению в организации убийства и покушения на убийство в рамках расследования уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), в 2004-2005 годах убивших и покушавшихся на убийство ряда бизнесменов на территории Амурской области и Хабаровского края.
«Были установлены исполнители ряда преступлений и один из организаторов. Соучастники дали показания на Фургала как организатора всех этих преступлений», — сообщили в СК.
Там рассказали, что также были получены показания свидетелей и потерпевших, и заверили, что все сведения были проверены и сочтены достаточными для задержания губернатора.
Также в ведомстве сообщили, что в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.