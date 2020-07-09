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В Екатеринбурге полицейские изнасиловали девушку в автомобиле ППС, а потом дали ей по 5 тысяч рублей «компенсации» 

Newsru.com 2 часа назад
Полицейские заплатили девушке 5 тысяч за изнасилование
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге идет суд над тремя бывшими полицейскими, обвиняемыми в изнасиловании 22-летней девушки.
Андрей Бессарабов, Вячеслав Тропин и Вадим Мустафин обвиняются по части 2 статьи 131 УК РФ и части 2 статьи 132 УК РФ ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года на тот момент еще действующие сотрудники ППС прямо в служебном автомобиле изнасиловали девушку. Потерпевшая является гражданкой Казахстана, полицейские задержали ее, когда она выходила из сауны.
Вскоре после совершенного преступления подозреваемых задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.
Обвинение затребовало для обвиняемых в общей сложности 26 лет заключения: 8 лет колонии для Мустафина и по 9 лет колонии для Бессарабова и Тропина.
Однако защита подсудимых настаивает на переквалификации дела по более мягкой статье — 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера"). Якобы подсудимые не совершали группового изнасилования, а лишь принудили девушку к половой связи путем угроз возбуждения против нее административного дело за отсутствие регистрации на территории России.
Издание "Екатеринбург Онлайн" обращает внимание на позицию защиты экс-полицейских, которая, доказывая отсутствие группового изнасилования и угроз его продолжения в отделении полиции, заявила, что в полиции ничего плохого происходить не может. Адвокаты также упирали на то, что в служебном "уазике" ППС были сломаны замки — следовательно, девушка могла убежать в любой момент. К тому же, по данным адвокатов, Мустафин и Тропин возместили пострадавшей моральный вред — выслали ей почтовым переводом по пять тысяч рублей каждый.
Напомним, в прошлом году, когда впервые сообщалось об этом факте изнасилования гражданки Казахстана полицейскими, издание Znak.com отмечало, что девушка занималась в Екатеринбурге проституцией.
Видимо, по этой причине все обвиняемые бывшие сотрудники полиции своей вины не признают, считая, что уже оплатили услуги девушки.
Оглашение приговора по данному дела начнется 15 июля.
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Происшествия , МВД , Екатеринбург
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