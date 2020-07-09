Полицейские заплатили девушке 5 тысяч за изнасилование

Екатеринбурге идет суд над тремя бывшими полицейскими, обвиняемыми в изнасиловании 22-летней девушки.

Андрей Бессарабов, Вячеслав Тропин и Вадим Мустафин обвиняются по части 2 статьи 131 УК РФ и части 2 статьи 132 УК РФ ("Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года на тот момент еще действующие сотрудники ППС прямо в служебном автомобиле изнасиловали девушку. Потерпевшая является гражданкой Казахстана , полицейские задержали ее, когда она выходила из сауны.

Вскоре после совершенного преступления подозреваемых задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

Обвинение затребовало для обвиняемых в общей сложности 26 лет заключения: 8 лет колонии для Мустафина и по 9 лет колонии для Бессарабова и Тропина.

Однако защита подсудимых настаивает на переквалификации дела по более мягкой статье — 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера"). Якобы подсудимые не совершали группового изнасилования, а лишь принудили девушку к половой связи путем угроз возбуждения против нее административного дело за отсутствие регистрации на территории России.

Издание "Екатеринбург Онлайн" обращает внимание на позицию защиты экс-полицейских, которая, доказывая отсутствие группового изнасилования и угроз его продолжения в отделении полиции, заявила, что в полиции ничего плохого происходить не может. Адвокаты также упирали на то, что в служебном "уазике" ППС были сломаны замки — следовательно, девушка могла убежать в любой момент. К тому же, по данным адвокатов, Мустафин и Тропин возместили пострадавшей моральный вред — выслали ей почтовым переводом по пять тысяч рублей каждый.

Напомним, в прошлом году, когда впервые сообщалось об этом факте изнасилования гражданки Казахстана полицейскими, издание Znak.com отмечало, что девушка занималась в Екатеринбурге проституцией.

Видимо, по этой причине все обвиняемые бывшие сотрудники полиции своей вины не признают, считая, что уже оплатили услуги девушки.

Оглашение приговора по данному дела начнется 15 июля.