Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала 

Следственный комитет России опубликовал видео с заявлениями по уголовному делу в отношении губернатора Хабаровского края Сергей Фургала. Глава региона подозревается в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
В следственном органе сообщили, что соучастники преступлений, совершенных в 2004-2005 годах, дали показания на Сергея Фургала как организатора этих преступлений. Вся полученная в ходе следственных мероприятий информация была тщательно проверена. Сейчас у следователей есть достаточные доказательства для задержания губернатора.