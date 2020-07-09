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Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Следственный комитет России опубликовал видео с заявлениями по уголовному делу в отношении губернатора Хабаровского края Сергей Фургала. Глава региона подозревается в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
В следственном органе сообщили, что соучастники преступлений, совершенных в 2004-2005 годах, дали показания на Сергея Фургала как организатора этих преступлений. Вся полученная в ходе следственных мероприятий информация была тщательно проверена. Сейчас у следователей есть достаточные доказательства для задержания губернатора.
Происшествия , Видео , Сергей Фургал , СКР , Хабаровский Край
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