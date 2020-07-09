Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сафронов назвал причину своего ареста 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Арестованный по делу о госзимене журналист Иван Сафронов считает, что поводом для его уголовного преследования стала журналистская деятельность, сообщил адвокат журналиста Олег Елисеев.
«Прессуют за заметки», — передал адвокат слова Сафронова «Коммерсанту».
По словам Елисеева, в настоящее время у журналиста нет доступа к своим статьям, поэтому он пытается вспомнить и проанализировать каждую, чтобы понять, какие из них могли стать причиной задержания.
Союз журналистов России также решил проверить версию Сафронова и направил запрос на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении журналиста с его профессиональной деятельностью.
Кроме того, адвокаты считают, что такая жесткая мера пресечения была выбрана необоснованно, поскольку следствие ФСБ официально ничем не подтвердило свои подозрения в госизмене (ст. 275 УК).
Елисеев обратил внимание на возможное нарушение в порядке возбуждения самого уголовного дела по ст. 275 УК. По его словам, разработка журналиста велась ФСБ несколько лет, а ход ее материалам почему-то дали только перед задержанием Сафронова.
Отмечается, что следствие планирует предъявить Сафронову обвинение в госизмене в понедельник, 13 июля. Подробностей этого дела нет из-за грифа «совершенно секретно». Адвокатам лишь известно, что Сафронова обвиняют в передаче в 2017 году сведений, составляющих гостайну.
Информацию об этом ФСБ якобы получила от СВР, негласно контролировавшей переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер. Якобы Сафронов отправил материал в Чехию неким лицам, возможно, связанным с разведкой этой страны. Обвинение построено и на анализах результатов прослушки телефонных переговоров и переписки Сафронова.
По данным издания, в материалах дела не указываются объем переданной информации. Отсутствуют данные самого получателя, а также форма и сумма вознаграждения, якобы полученного за информацию. Однако отмечается, что измена Родине была осуществлена из корыстных побуждений. О такой версии следствия также ранее говорили адвокаты, однако они подчеркивали, что сумму никто не озвучил.
Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что заключения о секретности в переданных Сафроновым представителю спецслужбы Чехии сведений сделали в Минобороны. Защитник отмечал, что заключения не предоставляли стороне защиты.
Напомним, в среду защита Сафронова обжаловала его арест.
Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток». Своей вины журналист не признал. Павлов также заявлял, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Москве появился нападающий на женщин маньяк В Москве появился нападающий на женщин маньяк При спасении тонущей девочки в Новосибирске погибли три человека При спасении тонущей девочки в Новосибирске погибли три человека Звезда сериала «Хор» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала Звезда сериала «Хор» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала
Комментарии 56
Происшествия , Видео , Иван Павлов , Иван Сафронов , Александр Бортников , Олег Елисеев , ФСБ , Министерство обороны , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов 10 часов в компании актрис отмечал развод с Асмус
Харламов 10 часов в компании актрис отмечал развод с Асмус
Военные нашли воду для Крыма
Военные нашли воду для Крыма
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
РФ взяла под охрану «любимого командира Путина»
РФ взяла под охрану «любимого командира Путина»
Видео
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
01:39
Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение