В Болгарии задержали секретаря президента страны 

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Болгарские спецслужбы задержали на 24 часа секретаря по правовым вопросам и антикоррупции президента Болгарии Пламена Узунова.

Об этом сообщает телевизионный «Канал 3».

Уточняется, что сотрудники спецслужб уже провели обыски в его кабинете и лишили его доступа к секретной информации.

Как указывает ТАСС, главный прокурор республики Иван Гешев сообщил, что Узунов подозревается в злоупотреблении служебным положением.

«Канал 3» отмечает, что также был задержан советник президента по вопросам обороны и безопасности Илия Милушева. Его тоже лишили доступа к секретной информации.