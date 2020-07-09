Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Болгарии задержали секретаря президента страны 

RT на русском и ещё 5 11 часов назад
В Болгарии задержали секретаря президента страны
Фото: Facebook
Болгарские спецслужбы задержали на 24 часа секретаря по правовым вопросам и антикоррупции президента Болгарии Пламена Узунова.
Об этом сообщает телевизионный «Канал 3».
Уточняется, что сотрудники спецслужб уже провели обыски в его кабинете и лишили его доступа к секретной информации.
Как указывает ТАСС, главный прокурор республики Иван Гешев сообщил, что Узунов подозревается в злоупотреблении служебным положением.
«Канал 3» отмечает, что также был задержан советник президента по вопросам обороны и безопасности Илия Милушева. Его тоже лишили доступа к секретной информации.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
RT на русском: последние новости
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами СК возбудил дело о геноциде жителей Сталинграда нацистами В Башкирии вынесли приговор по делу об убийстве годовалого ребёнка В Башкирии вынесли приговор по делу об убийстве годовалого ребёнка
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Болгария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джиган официально признан психбольным
Джиган официально признан психбольным
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Хабаровчане прокомментировали задержание Фургала
Хабаровчане прокомментировали задержание Фургала
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Фургала обвинили в гибели четырех детей
00:53
Фургала обвинили в гибели четырех детей
Происшествия
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
04:34
«Мы не знакомы»: Кремль о переговорах «президентов»
Политика Статьи
Женщина нашла загадочное существо
00:33
Женщина нашла загадочное существо
В мире
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
00:24
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Шоу-бизнес Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение