Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе 

Из-за обильных дождей в подмосковной Рузе прорвало дамбу. Мощные потоки воды хлынули в населенный пункт, в результате чего подтопило почти 30 приусадебных участков. Некоторые дома смывало вместе с фундаментом и уносило вниз по течению, а более старые постройки были разрушены в щепки. Местных жителей эвакуировали, среди них были дети.
Из-за сложившейся ситуации в Рузе объявлен режим ЧС. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение оказать максимальную помощь всем пострадавшим жителям.