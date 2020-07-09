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Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Из-за обильных дождей в подмосковной Рузе прорвало дамбу. Мощные потоки воды хлынули в населенный пункт, в результате чего подтопило почти 30 приусадебных участков. Некоторые дома смывало вместе с фундаментом и уносило вниз по течению, а более старые постройки были разрушены в щепки. Местных жителей эвакуировали, среди них были дети.
Из-за сложившейся ситуации в Рузе объявлен режим ЧС. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение оказать максимальную помощь всем пострадавшим жителям.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , Андрей Воробьев , Руза
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