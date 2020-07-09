«Самая сексуальная женщина» пропала

Американская актриса и певица Ная Ривера, снявшаяся в сериале «Хор» (также известный как «Лузеры») и получившая звание самой сексуальной женщины в 2011 году, отправилась плавать на лодке с четырехлетним сыном и пропала, оставив ребенка одного. Об этом сообщает TMZ.

Сын 33-летней Риверы Джози Холлис Дорси был найден сотрудниками правоохранительных органов спящим в лодке на озере Пиру в округе Вентура, штат Калифорния. Ребенок заявил полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась. Найти артистку не удалось, полиция продолжает поиски. Ее сын был передан другим родственникам.

В лодке был найден спасательный жилет Риверы. На парковке на берегу озера обнаружен автомобиль актрисы с ее нетронутыми личными вещами внутри. В среду, 8 июля, актриса запостила в Twitter фото с подписью «Только мы вдвоем», на котором прижимает сына к себе.

Джози Холлис Дорси родился у Риверы в браке с Райаном Дорси, с которым артистка развелась в 2018-м. Годом ранее актриса была задержана полицией за избиение супруга. Сообщалось, что она атаковала мужчину во время прогулки с их сыном, которому на тот момент было два года.

В «Хоре» Ривера сыграла черлидершу Сантану Лопез. Она также снималась в «C. S. I. : Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу». В 2011 году портал AfterEllen назвал актрису самой сексуальной женщиной в мире. В 2013-м она выпустила сингл Sorry, записанный вместе с рэпером Big Sean.