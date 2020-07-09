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СМИ: в Паттайе обнаружен мертвым россиянин 

ТАСС и ещё 5 17 часов назад
Россиянин найден мертвым в Таиланде
Фото: depositphotos.com
Правоохранительные органы Таиланда обнаружили мертвым 45-летнего россиянина в одном из домов Паттайи. Как сообщил в четверг портал Pattaya News, полицейские не обнаружили каких-либо следов борьбы или ушибов на теле мужчины.
Хозяйка дома рассказала порталу, что россиянин должен был вернуться в свой родной город утром в четверг. По словам женщины, он не хотел возвращаться и просил ее о любой помощи.
Правоохранители Паттайи продолжают расследование и планируют уведомить российское посольство и семью умершего о случившемся.
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