Россиянин найден мертвым в Таиланде

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Правоохранительные органы Таиланда обнаружили мертвым 45-летнего россиянина в одном из домов Паттайи. Как сообщил в четверг портал Pattaya News, полицейские не обнаружили каких-либо следов борьбы или ушибов на теле мужчины.

Хозяйка дома рассказала порталу, что россиянин должен был вернуться в свой родной город утром в четверг. По словам женщины, он не хотел возвращаться и просил ее о любой помощи.

Правоохранители Паттайи продолжают расследование и планируют уведомить российское посольство и семью умершего о случившемся.