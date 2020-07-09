Жители Рузского городского округа рассказали Москве 24 о последствиях разрушения дамбы. По их словам, из-за происшествия пострадали в том числе жилые дома.

"Повысился уровень воды в речке. Далее дамба не выдержала и прорвалась. И по течению затопило нашу улицу. И начало сносить все, что стояло не так крепко. Дом не выдержал, в 20 метрах снесло с фундамента. У соседей дома некоторые вообще разрушены в щепки", — рассказал местный житель.

Другой житель Рузы Илья Савелов рассказал, что в результате происшествия один из двух его домов также сильно пострадал. Он добавил, что от дома не осталось практически ничего.

"Одни кирпичи остались. Заранее предупредили, конечно, детей и вещи взяли, документы, уехали. Здесь все ночь мародеры бегали. Мы звонили в полицию, потому что бегали два мужчины и женщина, пытались в дома залезать и вытаскивать ценные вещи", — рассказал Савелов.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Сергей Война, в свою очередь, отметил, что в настоящий момент специалисты проводят оценку ущерба для жителей, после чего будет оказана помощь в восстановлении подворья, домов и подворовых обходов.

Ранее стало известно, что в Рузском городском округе произошло разрушение дамбы. Вода вышла из реки Городенки и перешла на частный сектор. В результате оказались подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами.

Уровень воды в отдельных местах поднялся до 15 сантиметров. Кроме того, произошел смыв двух частных домов и одного сарая. В экстренных службах подчеркнули, что угрозы дальнейшего распространения подтопления нет.

Губернатор Подмосковья пообещал помочь пострадавшим от подтопления жителям Рузы. Он подчеркнул, что в данный момент все службы направлены на устранение последствий. Воробьев также отдал распоряжение в кратчайшие сроки восстановить дамбу и дороги.